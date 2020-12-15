شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافي بمجلس الأسرة» ينظم ورشة «المسرح وفنون الصوت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

ضمن فعاليات «منصة الاثنين الثقافية»، نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ورشة مسرحية بعنوان «المسرح وفنون الصوت»، عبر تطبيق زووم، قدمت الورشة المخرجة المسرحية خالدة مجيد، حيث تحدثت عن فنون الصوت في الأداء المسرحي، وحاجة كل من يمارس الفنون المسموعة من تمثيل وإلقاء وخطابة لتدريب الحنجرة والتجويف الحلقي للوصول للنطق السليم، والذي يكتسب بالمعرفة والتجربة والممارسة، وقالت: «إن فن الحكواتي من الفنون التي تعتمد على مهارة الصوت في إيصال الأفكار، ويجب على من يمارس هذا الفن أن يمتلك طبقات صوتية متعددة؛ ليتمكن من تجسيد الشخصيات بصوته».

وحضر الجلسة عدد من المشاركين في مسابقة «نجوم عن بعد»، عن فئة التمثيل والإلقاء، وهي مسابقة نظمها المكتب الثقافي والإعلامي؛ لمساعدة الموهوبين من بين أفراد الأسرة لاكتشاف قدراتهم وجوانب تميزهم في المجالات المختلفة، ونشرها في حساب المكتب الثقافي والإعلامي في برنامج «إنستجرام».

ومن المقرر أن يقدم المكتب الثقافي والإعلامي ورشاً تعليمية عن «الحكواتي»؛ لتعريف الجمهور بأسرار هذا الفن، وتسليط الضوء عليه بشكل مكثف.