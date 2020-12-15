شكرا لقرائتكم خبر عن 107 وظائف شاغرة في 32 قطاعاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

طرحت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منصة «سوق العمل الافتراضي» التابعة لها، 107 من الوظائف الشاغرة الفورية، في قطاعات مختلف لغير المواطنين، الذين تأثرت جهات عملهم من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وتنوعت الوظائف المطروحة في 32 قطاعاً ومجالاً مختلفاً منها: «الهندسة، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والمواد الغذائية والمشروبات، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والإدارة، والعقارات، والتسويق والإعلان، والفنادق والمنتجعات، والمحاسبة والتدقيق»، وغيرها من المجالات.

وتراوحت الرواتب الشهرية المطروحة والمعلنة لعدد من الوظائف في بعض القطاعات بين 1000 درهم و10 آلاف درهم، كما يشترط في المتقدم للوظائف المطروحة عدد سنوات خبرة يتراوح بين عام و15 عاماً، مثل «مشرف مختبر، و «كاشير»، ومدير عقود، ومطور Mendix موبايل، ومدير مركز الاتصال، ومهندس برمجيات، ومدير تخطيط الإنتاج والتحكم، ومهندس QAC وغيرها من الوظائف المطروحة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، فعّلت منصة «سوق العمل الافتراضي»، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها، مؤخراً لدعم سوق العمل في مواجهة فيروس «كورونا»؛ حيث دعت العمال الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على «تصريح عمل انتقال» التسجيل في «سوق العمل الافتراضي» على الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae، كما دعت المنشآت التي لديها فائض في أعداد العمالة غير المواطنة والمصرح لهم بالعمل بتسجيل بياناتهم.