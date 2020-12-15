شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الدولية: تأثير اللقاحات في الطلب العالمي يستغرق أشهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء من أن بدء حملات تطعيم الوقاية من فيروس كورونا هذا الشهر لن يعكس الدمار الذي لحق بالطلب العالمي على النفط سريعاً.

وقالت في تقريرها الشهري «حالة الحماس المفهومة التي صاحبت بدء حملات تطعيم تشرح جزئياً الأسعار الأعلى ولكن الأمر يحتاج الى شهور لنصل إلى عدد كبير من الأشخاص المحصنين النشطين اقتصادياً ومن ثم نرى تأثيراً في الطلب على النفط». وتابع التقرير «في الوقت ذاته، ستحل عطلة نهاية العام قريباً مع خطر تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 واحتمال فرض إجراءات عزل أشد». (رويترز)

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