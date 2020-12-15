الحكومة السورية تستأنف تشغيل المطارات الأسبوع المقبل

وافقت الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، على إعادة تشغيل مطارات حلب واللاذقية والقامشلي وحددت مواعيد انطلاق الرحلات عبرها.



وذكرت وزارة النقل السورية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن مجلس الوزراء السوري وافق على إعادة تشغيل تلك المطارات بدءا من يوم 21 من الشهر الجاري، وبمعدل أربع رحلات حتى يوم العاشر من الشهر المقبل.



وكان وزير النقل السوري، زهير خزيّم، أعلن الأسبوع الماضي أن الوزارة ستعمل على إعادة تشغيل مطار حلب الدولي خلال الفترة القريبة القادمة.



يُذكر أن الحكومة السورية أوقفت جميع الرحلات الجوية من وإلى سوريا في مارس الماضي، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت سوريا الخميس 11 وفاة و112 إصابة

جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل إصابات منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وأعلن وزير الصحة حسن محمد الغباش أن هناك ازديادًا ملحوظًا في أعداد الإصابات، وأضاف أن بقاء الوضع ضمن السيطرة يتطلب التزام الجميع بالإجراءات الوقائية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.