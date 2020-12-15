أجرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، مباحثات في المفوضية الأوروبية بشأن كيفية تعزيز تعاون الحلف مع الاتحاد الأوروبي.
وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لحلف الناتو.
وخلال اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال ستولتنبرج إن التعاون بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة بما في ذلك التعاون العسكري والدفاع السيبراني ومكافحة المعلومات المضللة، فضلا عن دعم الشركاء من أفغانستان إلى أوكرانيا،
وبالنظر إلى القضايا المستقبلية، قال الأمين العام للحلف إن الناتو والاتحاد الأوروبي بإمكانهما العمل معا بشكل أوثق بشأن قضايا مثل الإنترنت وتغير المناخ، وأوضح أيضًا أن هناك فرصة الآن لإعادة تنشيط الشراكة عبر المحيط الأطلسي.
أؤمن بشدة بضرورة أن تعمل أمريكا الشمالية وأوروبا معًا؛ لأننا نتشارك نفس القيم ونحتاج إلى الوقوف معًا في عالم لا يمكن التنبؤ به، في الأوقات المضطربة نحتاج إلى مؤسسات دولية قوية مثل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وعندما نعمل معًا نحن أقوى وأكثر قدرة على إدارة الصعوبات التي نواجهها معًا".
وقال ستولتنبرج: "أنا لا أؤمن بالولايات المتحدة وحدها ولا أؤمن بأوروبا وحدها،
ويلتقي الأمين العام لحلف الناتو في كثير من الأحيان بقادة الاتحاد الأوروبي ومفوضي الاتحاد، إلا أن هذه المرة الأولى التي يحضر فيها الأمين العام اجتماع هيئة المفوضين وهي علامة على تعميق الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للناتو يُؤكد عُمق علاقات الحلف مع الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.