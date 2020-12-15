الأردن يُسجل 2547 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2547 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 265024 إصابة.
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 226245 حالة شفاء بعد تسجيل 3591 حالة إضافية.
كما سجل الأردن 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3437 حالة.
وقد أعلنت وزارة الصحة الأردنية السبت تسجيل 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وإصابة 1816 حالة إضافية.
تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3335 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم - أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 257 ألفا و275 حالة، لافتة إلى
وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 3598 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 213 ألفا و344 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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