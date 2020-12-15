السفير الأمريكي يُطلع وزير خارجية اليونان على عقوبات واشنطن ضد تركيا

أطلع السفير الأمريكي لدى اليونان جيفري بيات، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس على قرار الإدارة الأمريكية الأخير بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شراء أنقرة نظام دفاع صاروخي روسي.
فيما يتعلق بقرار واشنطن بفرض عقوبات ضد تركيا.
وذكرت وزارة الخارجية اليونانية - حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - أن الطرفين بحثا قضايا إقليمية والتطورات في منطقة شرق البحر المتوسط، وبالأخص
واستعرض السفير الأمريكي قانون "مكافحة الخصوم الأمريكيين من خلال العقوبات"، والذي تم فرض العقوبات ضد تركيا بموجب بنوده.
وقد رحبت وزارة الخارجية اليونانية بفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.
وقالت الخارجية اليونانية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء- إن: "اليونان بصفتها عضوا في الناتو تنظر بارتياح إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها ومسؤولين آخرين".
واعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا "حليفا غير آمن"، متهما إياها بأنها "تهدد الأمن المشترك" لحلف الناتو.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الإثنين، عقوبات على إدارة الصناعات العسكرية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.
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