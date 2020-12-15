السعودية تُسجل 142 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 142 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 360 ألفا و155 حالة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزارة الصحة إشارتها - في بيان - إلى أن هناك 3093 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية من فيروس كورونا، من بينها 476

حالة حرجة، كما تم تسجيل 201 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عددإلى 350 ألفا و993 حالة.

وأوضحت أن عدد الوفيات بلغ 6069 حالة، إضافة إلى 10 حالات وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء 34 ألفا و552 فحصاً مخبرياً جديداً.

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، أن لقاحات ضد "كورونا" ستوفر بشكل مجاني للجمميع في المملكة.

وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.