عُمان ترخص استيراد لقاح «فايزر-بيونتك» ضد «كورونا»

سيف اليزيد - قالت وسائل إعلام رسمية في سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة أصدرت ترخيصاً لاستيراد اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر» و«بيونتك» للوقاية من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد - 19.

بدورها، كتبت وكالة الأنباء العُمانية، على حسابها على موقع «تويتر»، أن «وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية تُصدر ترخيصاً لاستيراد لقاح فايزر-بيونتيك».

وأضافت الوكالة، أن اللقاح سيكون مخصصاً «للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية من 16 عاماً فما فوق».

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