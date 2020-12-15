السعودية تعلن بدء التسجيل للحصول على لقاح «كورونا» للجميع

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، بدء التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد ابتداءً من اليوم، لجميع المواطنين والمقيمين.

وأكدت الوزارة «مأمونية وفاعلية اللقاح نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة»، مضيفة أن الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين مجاناً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن «التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة».

وسجّلت السعودية، حتى، الآن أكثر من 360 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك أكثر من 6000 وفاة.

وأودى الفيروس بأكثر من 1.6 مليون شخص حول العالم وأصاب أكثر من 68 مليوناً منذ ظهوره في ديسمبر العام الماضي.