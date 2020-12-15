تايلاند تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - سجلت تايلاند 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، جميعها لوافدين قادمين من الخارج، بينهم رضيع من بريطانيا.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4246 حالة، بحسب ما نقلته صحيفة «بانكوك بوست»، اليوم الثلاثاء، عن مركز إدارة أزمة «كوفيد19-» في تايلاند.
واستقر عدد الوفيات عند 60 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.
وقد تعافى من مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، 3949 شخصاً في تايلاند، ولا يزال هناك 237 آخرون يتلقون العلاج بالمستشفيات.
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