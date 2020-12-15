الأردن.. رصد هزة أرضية في منطقة العقبة

سيف اليزيد - أعلن مرصد الزلازل الأردني رصد هزة أرضية بقوة 9ر3 درجة على مقياس ريختر شمال شرق العقبة فجر اليوم الثلاثاء.

وأوضح المرصد التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الهزة ضربت منطقة شمال شرق مدينة العقبة عند الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المرصد فإن الهزة وقعت على عمق 12 كيلومترا، وشعر بها سكان مناطق جنوب المملكة.

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