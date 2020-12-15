تركيا: للعودة إلى التعاون والتضامن مع الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:15 مساءً - منذ 42 دقيقة

بعد أن فرضت الولايات المتحدة على تركياعقوبات بسبب شرائها أنظمة دفاع روسية قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن العقوبات ”زعزعت كل القيم في تحالفهما“ ودعا إلى ”العودة إلى التعاون والتضامن مع الولايات المتحدة“، مشيرا إلى أن هذا ”سيساهم على نحو مهم في السلام والأمن بالمنطقة والعالم“.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، عقوبات على تركيا شملت إدارة الصناعات الدفاعية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين؛ بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العقوبات تشمل حظر كل تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح الممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية.

وفي خطاب التواصل، ذهب أردوغان، الجمعة، إلى القول: ”تركيا لم ولن تخطو خطوة من شأنها الإخلال بروح العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي“، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.