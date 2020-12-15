العثماني: المغرب يستقبل استثمارات جديدة على الرغم من تواصل أزمة كوفيد19‬ عالميا

‏خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، للتعليق على توقيع بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية الرائدة عالميا “ADIENT”، لإنشاء مصنع لإنتاج أغشية مقاعد السيارات في القنيطرة، باستثمار يفوق 15,5 مليون أورو، سيوفر 1600 منصب شغل، وتطوير منظومة صناعية لموردي المجموعة، وإحداث مركز تقني هندسي، سيشغل 50 مهندسا.

وقال العثماني في تعليق له على موقع تويتر إنه “على الرغم من تواصل أزمة كوفيد – 19‬ عالميا، يستقبل المغرب استثمارات جديدة، بما يمكن من ترصيد مكتسباته في مجال الصناعة، ويحدث المزيد من فرص الشغل للشباب، وتجاوز تداعيات الجائحة”.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عن إنجاز المصنع الأمريكي للمُعدّات الأصلية للسيارات ” Adient” لاستثمار جديد في المغرب، يهم إحداث وحدة إنتاج أغشية المقاعد، وإطلاق منظومة صناعية للمُورّدين، ومركز تقني وهندسي.

وقالت الوزارة ذاتها إنه تم، أمس الاثنين، توقيع بروتوكول اتفاق من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ونائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا لمجموعة “Adient”.

ومن خلال الاتفاق المذكور، يعزز المصنع الأمريكي للمعدات الأصلية، والرائد العالمي لفرع مقاعد السيارات، أنشطته في المغرب، عبر برنامج استثماري، يتمثل في إحداث مصنع جديد لإنتاج أغشية المقاعد لفائدة زبنائها “PSA” و “VW ” و”Toyota”.

وسيُنجز المصنع المذكور على بقعة أرضية، تبلغ مساحتها 24 500 متر مربع، وتوجد في منطقة تسريع التنمية الصناعية في القنيطرة، وسيُرصد له استثمار، تبلغ قيمته الإجمالية 15,5 مليون أورو، كما سيسمح بإحداث 1600 منصب شغل، وتحقيق رقم معاملات خاص بالتصدير، تبلغ قيمته 60 مليون أورو.

ويتضمن الاتفاق السابق الذكر إطلاق منظومة صناعية للمورّدين، تتوخى تنمية سلسلة قيمة قطاع السيارات بالمغرب، كما يؤكد عزم المجموعة على توطين أنشطة جديدة بالمغرب، تشمل بالخصوص مساند الرأس، والذراعين.