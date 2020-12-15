مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الإعتداء الإرهابي لناقلة نفط قبالة سواحل مدينة جدة

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الإعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط قبالة سواحل مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



وعبرت الأمانة في بيان صحافي اليوم، عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي يستهدف أمن المملكة وطرق الملاحة الدولية ومصادر الطاقة العالمية، وأعلنت عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية العزيزة في الاجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وسيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.