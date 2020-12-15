التعليم تعلن نتائج القبول ضمن قناتي النخبة والقبول المباشر في الجامعات

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج قناة النخبة تضمنت قبول 142 طالبا في تخصصات القانون والإدارة والاقتصاد والتربية الأساسية والإدارة الصناعية للنفط والغاز".وأضاف أن "المقبولين من الطلبة ضمن قناة النخبة هم خريجو الفرعين العلمي (الإحيائي والتطبيقي) والأدبي من ذوي المعدلات (90%) فما فوق للسنتين الدراسيتين 2019/2018 و2020/2019".

وتابع أن "نتائج القبول المباشر في الجامعات تضمنت قبول 6339 طالبا ضمن القناة العامة و127 ضمن قناة ذوي الشهداء".

وأشار البيان، إلى أنه "يمكن الاطلاع على نتائج القبول في القناتين عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)".