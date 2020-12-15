مجلس الوزراء يصدر توجيهاً بدعم وزارة الصحة بالحصول على لقاح كورونا

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، إن "وزير الصحة قدم ملخصاً عن المستجدات التي تتعلق بكورونا"، متابعاً أن "مجلس الوزراء أصدر توجيهاً واضحاً في دعم وزارة الصحة بالحصول على لقاح كورونا".



وأضاف ناظم، أن "مجلس الوزراء وافق على تجديد عقد حفر آبار في حقول شرق بغداد لصالح شركة الحفر العراقية"، مشيراً إلى موافقة المجلس على "تخفيض أجور الموازين الجسرية العاملة في المنافذ الحدودية".