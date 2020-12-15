زعيم الأغلبية الجمهورية في "الشيوخ الأمريكي" يهنئ بايدن ونائبته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، للرئيس المنتخب جو بايدن بعد الإعلان الرسمي للنتيجة.

كما قدم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، التهنئة لنائبة الرئيس كامالا هاريس.



وحسم المجمع الانتخابي فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تجاوزه النصاب المطلوب (270 صوتا) بأصوات ولاية كاليفورنيا.

ومنحت ولاية كاليفورنيا، التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي، أصواتها لبايدن، ليتجاوز رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا، ليصبح الرئيس الـ46 للبلاد.

وبناء على نتائج التصويت المباشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.

وعقد أعضاء المجمع الانتخابي اجتماعا افتراضيا من عواصم الولايات للإدلاء بأصواتهم في انتخاب الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس.

وبموجب القانون الاتحادي، يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في أول يوم اثنين بعد الأربعاء الثاني في شهر ديسمبر/كانون الأول، الذي تصادف هذا العام الإثنين 14 ديسمبر/كانون الأول.

ويتم الإدلاء بالأصوات من قبل ناخبين أفراد، وهم عادة قادة وموالون للحزب السياسي الذي فاز بالتصويت الشعبي للولاية. وسيتم إقرار نتائج التصويت خلال جلسة مشتركة للكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني.

ويكتسب التصويت هذا العام زخما كبيرا ويحظى بمتابعة واسعة هذا العام حيث سعى الرئيس ترامب إلى تقويض فوز بايدن من خلال الترويج لمزاعم لا أساس لها حول تعرض عملية التصويت للاحتيال ومحاولته ممارسة ضغوط على نواب الولايات لدعم قوائم بديلة من الناخبين، لكن أيا منهم لم يفعل ذلك.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية قد قال، إنه لا يتوقع انتقالا مضطربا للسلطة من إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.