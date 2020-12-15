شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أيام.. بريطانيا تصفع إيران وتصنف الحرس الثوري «إرهابياً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعدما أدرجت واشنطن في أبريل العام الماضي الحرس الثوري الإيراني على قائمة المجموعات الإرهابية، كشفت مصادر موثوقة أن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني ستقدم مشروع قانون في الأيام القادمة لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، بحسب ما أعلن موقع «إيران إنترناشيونال» أمس (الإثنين).

وقالت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني إن «الحرس الثوري الإيراني بدعمه المستمر للتنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة غير الحكومية يتخذ خطوات لتقويض الاستقرار والأمن في المنطقة». وكتبت في مشروعها: «توصلنا إلى أن إجراءات الحرس الثوري تتماشى تماماً مع المعايير المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب البريطاني المعتمد عام 2000». وبحسب اللجنة، فإن «تحديد الحرس الثوري منظمة إرهابية هو استمرار منطقي للقيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مجموعة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني».

وأكدت أن فلسفة الحرس الثوري وأفعاله الخبيثة داخل إيران وفي جميع أنحاء المنطقة تتعارض مع مصالح بريطانيا والشعب الإيراني. وأوصت أن تقوم الخارجية البريطانية بالتعاون مع وزارة الداخلية بدراسة المعلومات المتاحة عن الحرس الثوري وتقديم النتيجة إلى البرلمان البريطاني لإدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.