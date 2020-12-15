شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية للنواب: الحكومة تقدر جهدكم الوطنى الخالص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ختام الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، حرص المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية التأكيد على تقدير الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة لجهود المجلس النيابى الوطنية الخالصة خلال الفصل التشريعى، قائلًا: "نهنئكم على انتهائه بتوفيق وسداد".

وقال فؤاد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء: "أؤكد سعادتى الغامرة أن تتاح لى فرصة تمثيل الحكومة بهذا المجلس ذى التاريخ الحافل المجيد لأشهد جهود دولتكم والأعضاء الموقرون ودوركم التشريعى والرقابى، ولقد حرصت وكل زملائى الوزراء ونوابهم بكل ما وسعنا الجهد واتسع الوقت على التواجد الدائم بجلسات مجلسكم الموقر ولجانه".

وتوجه فؤاد بالتهنئة لرئيس مجلس النواب على ثقة شعب مصر العظيم بكم لتستمروا ممثلين له لفصل تشريعى أخر، بقوله: "كنتم نبراس علم وقيمة وطنية قديرة، والتهنئة موصولة للنواب النواب الموقرون الذين فازوا بثقة شعب مصر العظيم، ونتمنى لهم التوفيق فى الفصل التشريعى القادم".

كما توجه المستشار علاء الدين فؤاد، بالشكر للنواب الذين لم يوفقوا فى الانتخابات وأقول لهم قد أديتم دوركم الوطنى بجد وإخلاص وتفانيتم لخدمة مصر وشعبها ولا شرف بعد ذلك، وكذا الشكر إلى وكيلى المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان، ورؤساء الهيئات البرلمانية وأمامه المجلس برئاسة المستشار محمود فوزى، ونائبة المستشار أحمد المهدي.