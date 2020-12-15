شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على قرض بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بالطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وتنص الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية، ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلًا عن خدمات استشارية.

وكانت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم قد وافقت علي الاتفاقية، وسبقتها تأكيد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلي عدم وجود أى مخالفة فى الاتفاقية للدستور والقانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.

يشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 197، على أن يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.



احد النواب خلال الجلسه



الجلسه الاخيرة فى دور التشريع السادس



الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الجلسه



الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اثناء انعقاد الجلسه



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسه الاخيرة



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسه



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال تحيه النواب



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب



المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب و المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية



المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب



النائب طارق الخولى خلال الجلسه العامه



النواب خلال الجلسه



النواب داخل الجلسه



النواب داخل المجلس



النواب فى اخر جلسه فى دور الانعقاد السادس



جانب من الجلسه



جلسه مجلس النواب



خلال الجلسه