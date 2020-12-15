شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يهنئ مرزوق الغانم بانتخابه رئيسًا لمجلس الأمة الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة ب‍دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة فوزه برئاسة المجلس للفصل التشريعى لسادس عشر.

وأعرب الدكتور عبد العال عن خالص التهنئة القلبية بمناسبة تجديد الثقة للغانم لتولي رئاسة مجلس الأمة، قائلاً: "إنها ثقة غالية صادفت أهلها، رشحكم لها ما تتميزون به من ملكات وقدرات ظهرت نتائجها على صفحة أعمالكم فيما يختص بالشأن البرلمانى".

وأضاف عبد العال: "نحن في مصر نحمل لبلدكم الشقيق كل العرفان والتقدير لمواقفه الصلبة وتوظيفه علاقاته الدولية وقدراته الاقتصادية والدبلوماسية من أجل دعم مصر وتجاوزها كثير من المصاعب".

وأكد الدكتور عبد العال أننا على ثقة تامة - بفضل رئاستكم لهذا المنصب - من توطيد أطر التعاون بين مجلسكم الموقر ومجلس النواب المصرى من أجل صالح البلدين الشقيقين، متمنياً المزيد من العطاء والتقدم لشعب دولة الكويت الشقيق.