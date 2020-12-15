شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون بمنح التزام إنشاء الميناء الجاف بأكتوبر بمشاركة القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. وينص القانون المادة الأولى يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة واعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه المادة الثانية تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

احد النواب خلال الجلسه

الجلسه الاخيرة فى دور التشريع السادس

الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الجلسه

الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اثناء انعقاد الجلسه

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسه الاخيرة

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسه

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال تحيه النواب

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب و المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية

المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب

النائب طارق الخولى خلال الجلسه العامه

النواب خلال الجلسه

النواب داخل الجلسه

النواب داخل المجلس

النواب فى اخر جلسه فى دور الانعقاد السادس

جانب من الجلسه

جلسه مجلس النواب

خلال الجلسه

خلال جلسه البرلمان

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون بمنح التزام إنشاء الميناء الجاف بأكتوبر بمشاركة القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.