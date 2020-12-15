شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقف دقيقة حداد على روح النائبين "فوزي فتي وسعد تمراز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، دقيقة حداد، على روح النائبين الراحلين محمد سعد تمراز، وفوزي فتى، واللذان وافتهما المنية في وقت سابق. وأعلن الدكتور علي عبد العال، خلو مقعدي النائبين، بناء على الخطابات الواردة من وزير الداخلية بوفاة محمد سعد تمراز، وفوزي فتى.

وحرص عبد العال، على نعي النائبين، مؤكدا أنهما كان مثالا للحق والدفاع عن أهالي دائرتيهما بشكل خاص وللمصريين بشكل عام. وتوجه علي عبد العال، بخالص العزاء لأسر الفقيدين، سائلا المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم أهلهما الصبر والسلوان.

وقال علي عبد العال: النائب الراحل فوزي فتى كان مثالا للنائب الحق مدافعا عن أهالي دائرته، فجددوا انتخابه لفصل تشريعي جديد ولم يمهله القدر للقيام بدوره.

وفيما يخص النائب محمد سعد تمراز، ذكر علي عبد العال: ما زالت أصداء كلماته موجودة داخل المجلس، مؤكدا أنه نجح في التعبير عن آمال وطموحات أهالي دائرته بشكل خاص والمصريين بشكل عام.



احد النواب خلال الجلسه



الجلسه الاخيرة فى دور التشريع السادس



الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الجلسه



الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اثناء انعقاد الجلسه



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسه الاخيرة



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسه



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال تحيه النواب



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب



المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب و المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية



المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب



النائب طارق الخولى خلال الجلسه العامه



النواب خلال الجلسه



النواب داخل الجلسه



النواب داخل المجلس



النواب فى اخر جلسه فى دور الانعقاد السادس



جانب من الجلسه



جلسه مجلس النواب



خلال الجلسه