شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية منتدى غاز شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي عدد من الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي ميثاق منتدي غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020.

يأتي ذلك بعد إشادة واسعة بالجهود المبذولة من الدولة المصرية وعلي رأسها القيادة السياسية، في هذا الملف، وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها "ووٌفق علي ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020".

وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدي، في احترام حقوق الأعضاء بالمنتدي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي والحفاظ علي هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الاعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي.

وتسعى الاتفاقية إلي خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الاقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.

كما يهدف المنتدي، إلي مساعدة الدول المستهلكة للغاز علي تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمي للغاز، فضلا عن المساهمة في تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.

ووفقا للميثاق يتحمل كل عضو بالمنتدى جميع النفقات اللازمة لمشاركته في الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل ويتحمل المنتدى تكاليف سفر أعضاء المجلس التنفيذي لحضور اجتماعاتهم.

كما وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17/10/2018.



احد النواب خلال الجلسه



الجلسه الاخيرة فى دور التشريع السادس



الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الجلسه



الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اثناء انعقاد الجلسه



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسه الاخيرة



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسه



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال تحيه النواب



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب



المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب و المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية



المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب



النائب طارق الخولى خلال الجلسه العامه



النواب خلال الجلسه



النواب داخل الجلسه



النواب داخل المجلس



النواب فى اخر جلسه فى دور الانعقاد السادس



جانب من الجلسه



جلسه مجلس النواب



خلال الجلسه