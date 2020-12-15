العراق يُسجل 1391 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1391 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 2165 حالة للشفاء.



وأشارت الوزارة في بيان لها أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات الكلي إلى 12614 حالة.

وفي وقت سابق سجلت وزارة الصحة العراقية، الخميس ألفين و483 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة.



ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن بيان أصدرته الوزارة

القول إنه جرى تسجيل 2322 حالة شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجماليإلى 474 ألفًا و376 حالة.



وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 544 ألفًا و670 حالة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 12 ألفا و125 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل انخفاض كبير في إصابات كورونا، مشيرة إلى أنها

حققت نجاحا كبيرا بزيادة عدد الفحوصات فوق الـ 30 ألف فحص يوميا لتشخيص فيروس كورونا بعد زيادة عدد المختبرات.



وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن نسبة الحالات الموجبة للإصابة بفيروس كورونا من عدد الفحوصات تمثل ( ٨ ٪؜ ) بعد ان كانت (٢٢٪؜) في الاشهر السابقة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.