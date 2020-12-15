ماليزيا تُسجل 1772 إصابة جديدة بكورونا

قال مدير عام وزارة الصحة الماليزية، الدكتور نور هشام عبد الله، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل ألف و772 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 86 ألفًا و618 إصابة.



وأضاف الدكتور نور هشام، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (برناما) الماليزية، أنه تم تسجيل

3 حالات وفاة جديدة لتصل حصيلةالناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 422 وفاة.



وأوضح أن ألفًا و84 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 71 ألفًا و681 متعافيًا، ما يشكل 83.2% من إجمالي الإصابات المؤكدة في

البلاد.. لافتا إلى أن العاصمة كوالالمبور سجلت أعلى معدل للإصابات الجديدة بنسبة 39.3%، بينما احتلت مدينة سيلانجور المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وتليها مدينة صباح.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.