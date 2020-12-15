الجيش اللبناني: الموساد الإسرائيلي يستخدم فيس بوك للتواصل مع لبنانيين

ذكرت قيادة الجيش اللبناني أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) يستخدم حسابات على موقع التواصل الاجتماعي الشهير (فيس بوك) في محاولة للتواصل مع مواطنين لبنانيين وتجنيدهم للعمل لصالحه.



وذكرت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني – في بيان لها اليوم – أن عددا من المواطنين اللبنانيين تلقوا طلبات صداقة ورسائل عبر فيس بوك من حساب تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي،

تتضمن دعوات الانضمام إليه والتواصل معه.



وحذرت مديرية التوجيه بالجيش جميع اللبنانيين من مغبة الانجرار وراء هذه المحاولات، داعية إياهم إلى عدم الانسياق أو التجاوب مع هذه الطلبات حرصا على عدم تعرضهم للملاحقة القانونية.

وفي وقت سابق حذر الجيش اللبناني، الإثنين، اللبنانيين من حساب على "فيسبوك"

قال إنه تابع لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي (الموساد)، ويرسل طلبات صداقة للبنانيين، بهدف التخابر مع إسرائيل.

وقال الجيش، في بيان، إن عددًا من المواطنين تلقوا طلبات صداقة عبر "فيسبوك" من خلال حساب باسم "Jamal Fa".

وأضاف: "تبين أن الحساب تابع لجهاز مخابرات العدوّ الإسرائيلي، ويعرض فيه مبالغ مالية لكل من يتعامل معه."

ودعا الجيش اللبنانيين إلى "التنبّه وعدم الانجرار وراء هذه المحاولات الهادفة إلى اختراق المجتمع اللبناني، بهدف إشاعة الفوضى وخلق الفتن بين اللبنانيين.