إجراء أول عملية جراحية على يد روبوت آلي في أوكرانيا

شهد أحد مستشفيات الطوارئ السريرية في مدينة لفيف غرب أوكرانيا أول عملية جراحية يقوم بها روبوت جرَّاح يسمى "دافنشي".
وقال مدير مستشفى الطوارئ السريرية أوليج سامشوك، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (أوكرانيا برس) اليوم الثلاثاء، "أجرى الجراح الروبوتي دافنشي أول عملية جراحية له في مستشفى الطوارئ السريرية بلفيف، وكان قادرًا على إزالة فتق
وأوضح سامشوك أن المريض الذي خضع للعملية يبلغ 50 عاما وهو من سكان منطقة لفيف واشتبه الأطباء في إصابته بنزيف في الجهاز الهضمي، وأظهر الفحص وجود ثقب كبير جدا بين تجويف البطن والصدر.
أثناء العملية، وقامت كاميرته ببث الصورة إلى المسعفين الذين بدورهم يتحكمون في أذرع الروبوت الأربعة من مسافة بعيدة.
وكان الروبوت على بعد عدة أمتار من المريض
وفقًا لمدير المستشفى، قضى الروبوت دافنشي على المشكلة بشكل لا تشوبه شائبة، كما أجرى جراحة تجميلية للمريض.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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