الجزائر: إرهابي مطلوب يُسلم نفسه جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن إرهابيا مطلوباً سلم نفسه للجيش الجزائري بولاية تمنراست جنوبي البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم تضمن الحصيلة العملياتية لقواتها في الفترة من 9 – 15 ديسمبر الجاري، إنه " إطار عمليات مكافحة الإرهاب وعلى إثر استغلال المعلومات الأمنية، سّلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية

السادسة".



وأضاف البيان أن الإرهابي اسمه "مهري محمد" وكنيته "رويبح"، وقد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011، مشيرا إلى أن الإرهابي كان بحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف ورشاش من نوع (PKT) وقذيفتي (RPG-2) و3 صمامات هاون عيار 60 ملم، بالإضافة إلى خزينتي ذخيرة و(4462) طلقة

من مختلف الأعيرة وسيارة رباعية الدفع.



وأوضح البيان أنه القبض على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من ولايات خنشلة (شمال شرق) وورقلة (جنوب شرق) والأغواط (وسط)، في حين كشفت ودمرت قوات الجيش قنابل تقليدية الصنع بكل من ولايتي بومرداس (شمال) وسيدي بلعباس (شمال غرب).



وأشار البيان إلى أن قوات الدرك الوطني وحرس الحدود ضبطت 46 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت (جنوب) وتلمسان (شمال غرب) والطارف (شمال شرق).