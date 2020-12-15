تعرف على الحقيقة الكاملة لإعفاء تركي آل الشيخ من منصبه

تركي آل الشيخ

ترددات أنباء على بعض وسائل الإعلام، بصدور أمر ملكي بالمملكة العربية السعودية يقضي بإعفاء المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، من منصبة والتحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد، الامر الذي دفع آل الشيخ بالرد عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يدعوا محبية بعدن الإنسياق وراء الإشاعات المغرضة، قائلًا:" الرجاء من جميع الأحباب عدم الإستماع للإشاعات المغرضة".

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في الأسابيع القليلة الماضية عاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، إلى المملكة العربية السعودية، بعد رحلة علاج استمرت لعدة اشهر خارج البلاد.

وكان تركي آل الشيخ منح منصب الرئاسة الشرفية في النادي الأهلي المصري، ليتم بعد ذلك إقالته، ثم قام بشراء

نادي الأسيوطي سابقا، وقام بتغيير اسمه إلى بيراميدز، قبل أن يقوم ببيعه لأحد المستثمرين الإماراتيين.

يشار إلى أن بعض المواقع الإخبارية المجهولة تداولت أنباء عن إعفاء تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية من منصة، وزعمت أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر اليوم الاثنين، أمرًا ملكيًا يقضي بإعفاء المستشار تركي آل الشيخ من منصبه، وإحالته للتحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع.

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واستمرت المواقع في أكاذيبها قائلة: " هذا وأوقفت السلطات السعودية، المستشار تركي آل الشيخ وعددًا من الموظفين الحكوميين رفيعي المستوى بعد تورطهم في عمليات فساد كبيرة، تتعلق بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ".

المناصب التي تقلدها تركي آل الشيخ

يشغل تركي آل الشيخ منصب مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تولى عدة مناصب رياضية منها منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وكذلك الرئيس الفخري لنادي التعاون في بريدة، والرئيس الفخري ورئيس هيئة أعضاء الشرف لنادي الوحدة في مكة المكرمة.

موهبة تركي آل الشيخ

يمتلك تركي آل الشيخ عدة مواهب أهمها متابة الشعر الغنائي، وغنى كلماتة العدريد من الفنانين الخليجيين والعرب.

وحصد تركي آل الشيخ العديد من الجوائز، منها جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في كرة القدم لعام 2017 في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، جائزة شخصية الثقافة الرياضية في الوطن العربي لعام 2017، وجائزة الشخصية العربية الرياضية لعام 2018 - جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.