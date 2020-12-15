رئيس لبنان يدعو لتحقيق التناغم بين تدابير مُكافحة انتشار كورونا

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة تحقيق التناغم بين الوقاية من وباء كورونا الذي يواصل انتشاره بين اللبنانيين، واستمرار المحافظة على الحياة الاقتصادية في البلاد بمختلف قطاعاتها.



أشار الرئيس اللبناني – خلال استقباله اليوم الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية في لبنان جان بيروتي ورئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني رامي – إلى أن الإجراءات المتخذة للوقاية من هذه الجائحة ضرورية لحماية المجتمع، مع التشديد

على أهمية اتخاذ مختلف التدابير الوقائية لا سيما خلال فترة الأعياد المرتقبة وما يرافقها من نشاطات واحتفالات.



من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية في لبنان، إن التدابير الوقائية التي اتُخذت في المطاعم لمواجهة انتشار جائحة كورونا وصلت إلى أعلى المستويات، وانها تعد أهم من تدابير العديد من الدول الأخرى، لافتا إلى

ضرورة أن تتخذ الدولة من جهتها قرارات بدعم مجيء السياح وتشجيعهم على زيارة لبنان في الفترة المقبلة وإلا ستكون مختلف القطاعات ذات الصلة أمام كارثة اقتصادية كبيرة.



وأضاف أن دعم القطاع السياحي يمثل ضرورة باعتبار أنه يساهم في إدخال العملة الصعبة إلى لبنان الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد ككل.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.