رئيس الجزائر يُهنئ بايدن بانتخابه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية

وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، التهنئة اليوم الثلاثاء، للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



قال تبون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي "السيد جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم إليكم بأحر عبارات التهاني بمناسبة انتخابكم شعبيًا، وكذلك من قبل مجمع

كبار الناخبين".



وأضاف تبون: "أنا متأكد أن انتخابكم سيمنح أملًا كبيرًا للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية.. حظ موفق".



وكان الرئيس تبون ظهر أول أمس في تسجيل مصور من مقر إقامته في ألمانيا، حيث يتلقى العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك لأول

مرة منذ نحو الشهرين.

وقد فاز الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميًا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتًا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتًا. وبناءً على نتائج نوفمبر حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.