الكويت تسجل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146710 وحالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 913 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة
وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 4662 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1190287فحصا.
ودعا المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 242 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142599 حالة.
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