الإمارات تسجل 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 187 ألفًا و267 إصابة.



ذكرت الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية وام، وفاة 4 مصابين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 622 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 674

حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 165 و23 حالة.

وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و620 ألف شخص حتى الآن، وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليونًا، منذ بدء تفشي الوباء.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات:

- الولايات المتحدة: أكثر من 300 ألف وفاة و16.5

مليون إصابة

- البرازيل: نحو 182 ألف وفاة و6.9 مليون إصابة

- الهند: 143 ألف وفاة و9.9 مليون إصابة

- المكسيك: 114 ألف وفاة ومليون و255 ألف إصابة

- إيطاليا: 65 ألف وفاة ومليون و855 ألف إصابة

- بريطانيا: 64.5 ألف وفاة ومليون و874 ألف إصابة

- فرنسا: 58 ألف وفاة ومليونان و434 ألف إصابة

- إيران: 52.5 ألف وفاة ومليون و115 ألف إصابة

- إسبانيا: 48 ألف وفاة ومليون و151 ألف إصابة

- روسيا: 46.8 ألف وفاة ومليونان و681 ألف إصابة