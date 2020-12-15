انتخاب مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة الكويتي

انتخب أعضاء مجلس الأمة الكويتي، اليوم، النائب مرزوق علي الغانم رئيساً لمجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي السادس عشر. وأوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي (بالسن) حمد الهرشاني، أن النائب الغانم حصل على 33 صوتاً مقابل 28 صوتاً للنائب الحميدي. وجاء انتخاب الغانم في جلسة المجلس العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 استناداً إلى المادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس.
يذكر أن الغانم كان قد فاز برئاسة مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في عام 2013، والخامس عشر في عام 2016.
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