الأردن يجيز استخدام لقاح “فايزر”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 4 دقائق

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، نزار مهيدات، يوم الثلاثاء، أن “المؤسسة قامت بإعطاء إجازة طارئة لاستعمال لقاح فايزر المضاد لكورون افي الأردن”.

وأضاف المسؤول الأردني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن “المؤسسة قامت بجميع مراحل إعطاء الإجازة، لاعتماد اللقاح ليتم توزيعه”.

وأشار مهيدات إلى أنه “يجري الآن أيضاً دراسة إجازة استخدام لقاحين آخرين لشركتين تختصان باللقاحات”. ووقعت وزارة الصحة الاردنية اتفاقا مع فايزر/بيونتيك للتزود باللقاح المضاد لفيروس كوروناالمستجد.

من جهتها، أشارت وزارة الصحة الأردنية إلى أنها أجرت إتصالات مع شركتي “استرازينيكا”و”جونسون آند جونسون”. وتتوقع السلطات الصحية وصول جرعات لقاح فايزر إلى الأردن بحلول شهر شباط.