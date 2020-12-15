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شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتهم ترامب بـ"عدم احترام إرادة الشعب" بعد تأكيد فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ"عدم احترام إرادة الشعب" على خلفية رفض الأخير الإقرار بخسارته في الانتخابات.
وفي خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير في أعقاب عملية تصويت جرت خلال النهار وثبّتت خلالها الهيئة الناخبة رسميا فوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر، قال بايدن "هذا موقف متطرف للغاية لم نشهده من قبل. موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا".
وكان بايدن الذي يصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة امتنع حتى اليوم عن مهاجمة ترامب علنا بسبب رفض الرئيس المنتهية ولايته الإقرار بهزيمته في الانتخابات، لكن هذا الموقف تغير بعد أن تكرس فوز الديمقراطي رسميا الاثنين بحصوله على أغلبية أصوات كبار الناخبين
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