تركيا: العقوبات الأمريكية هزت قيم التحالف بين البلدين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الثلاثاء إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده بسبب شرائها أنظمة دفاع روسية زعزعت كل القيم في تحالفهما، ودعا إلى تجديد التعاون بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

واستهدفت العقوبات التي فرضتها واشنطن أمس الاثنين أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين آخرين.

وقال أكار "قرار العقوبات هز كل القيم في التحالف بين بلدينا.. العودة إلى التعاون والتضامن مع الولايات المتحدة ... سيساهم على نحو مهم في السلام والأمن بالمنطقة والعالم".