الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الثلاثاء إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده بسبب شرائها أنظمة دفاع روسية زعزعت كل القيم في تحالفهما، ودعا إلى تجديد التعاون بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
واستهدفت العقوبات التي فرضتها واشنطن أمس الاثنين أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين آخرين.
وقال أكار "قرار العقوبات هز كل القيم في التحالف بين بلدينا.. العودة إلى التعاون والتضامن مع الولايات المتحدة ... سيساهم على نحو مهم في السلام والأمن بالمنطقة والعالم".
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا: العقوبات الأمريكية هزت قيم التحالف بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.