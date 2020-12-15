ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بإقرار لقاح كوفيد "قبل عيد الميلاد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت ألمانيا الثلاثاء أنها تريد بأن يقر الاتحاد الأوروبي لقاح بيونتيك/فايزر ضد كوفيد-19 "قبل عيد الميلاد" في وقت تزداد الانتقادات لخطط الهيئة المنظمة للصحة في التكتل للتوصل إلى قرار بحلول 29 كانون الأول/ديسمبر.
وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان للصحافيين "الهدف هو بأن نحصل على الموافقة قبل عيد الميلاد... نريد بأن نبدأ حملة التطعيم في ألمانيا قبل نهاية العام".
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