ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بإقرار لقاح كوفيد "قبل عيد الميلاد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت ألمانيا الثلاثاء أنها تريد بأن يقر الاتحاد الأوروبي لقاح بيونتيك/فايزر ضد كوفيد-19 "قبل عيد الميلاد" في وقت تزداد الانتقادات لخطط الهيئة المنظمة للصحة في التكتل للتوصل إلى قرار بحلول 29 كانون الأول/ديسمبر.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان للصحافيين "الهدف هو بأن نحصل على الموافقة قبل عيد الميلاد... نريد بأن نبدأ حملة التطعيم في ألمانيا قبل نهاية العام".