وزيرة دفاع ألمانيا تسعى لتعزيز الوجود البحري لبلادها في جنوب شرق آسيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تسعى وزيرة الدفاع الألمانية إلى توسيع نطاق إسهام ألمانيا في تحقيق الأمن والنظام القائم على قواعد في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وقالت الوزيرة الألمانية اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر عبر الفيديو مع نظيرها الياباني نوبو كيشي، نظمته مؤسسة "كونراد-أديناور" : "يعنينا السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادئ والهندي أيضا في ألمانيا وأوروبا بعض الشيء".

وأضافت الوزيرة أنها تتفهم مخاوف الشريك الياباني على خلفية تزايد التنافس بين القوى الكبرى والنزاعات الإقليمية، في إشارة واضحة إلى الحضور الأكثر هيمنة للصين.

وقالت كرامب-كارنباور أيضا إن ألمانيا تسعى إلى تكثيف التواصل العسكري وتعزيز الحوار الأمني، كما شددت على أن ألمانيا ستكون حاضرة في المنطقة بالبحرية الخاصة بها.