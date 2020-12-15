السعودية تبدأ التسجيل لتطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء أن وزارة الصحة بدأت تسجيل المواطنين والمقيمين من أجل تطعيمهم بلقاح الوقاية من فيروس كورونا. السابق

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