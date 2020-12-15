شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار النمسا يحذر من موجة ثالثة لـ«كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا - وام

حذر المستشار سيباستيان كورتس رئيس وزراء النمسا، من حدوث موجة ثالثة لفيروس «كورونا» المستجد في العام الجديد.

ويرجع سبب تحذير رئيس وزراء النمسا، إلى عدم تراجع أعداد المصابين بالشكل المرجو، على الرغم من فرض إغلاق عام ثانٍ، انتهى بشكل جزئي قبل أيام قليلة، بسبب قرب أعياد الميلاد ورأس السنة.

وتخطط حكومة النمسا لإجراء جولة ثانية من الاختبارات الموسعة للسكان، في يناير/ كانون الثاني المقبل؛ للكشف عن المصابين بفيروس «كورونا»، في إطار جهود مكافحة انتشار الوباء. وأظهرت أحدث أرقام رسمية تسجيل 57 حالة وفاة و2588 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الأخيرة ما رفع إجمالي عدد الوفيات في النمسا إلى 4530 حالة.

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