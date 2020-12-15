شكرا لقرائتكم خبر عن أول تبادل للأسرى بين أرمينيا وأذربيجان بعد حرب كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن أرمينيا وأذربيجان شرعتا في تبادل مجموعات من أسرى الحرب في إطار مبادلة لجميع الأسرى توسطت فيها روسيا بعد صراع دموي على جيب ناجورنو كاراباخ.

وتوقف الشهر الماضي قتال استمر ستة أسابيع بين أذربيجان وقوات أرمينية على المنطقة ومحيطها؛ وذلك بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه موسكو. وانتهى القتال بمكاسب على الأرض لأذربيجان وأثار غضباً في يريفان الأمر الذي فجر احتجاجات في الشوارع ضد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. وانتشرت قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.

وذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء أن نائب رئيس الوزراء الأرميني تيجران أفينيان، أعلن في وقت متأخر الاثنين عودة مجموعة تضم 44 من أسرى الحرب إلى أرمينيا بعد وساطة روسيا.

وقال رستم مرادوف، قائد قوات حفظ السلام الروسية، في فيديو وزعته وزارة الدفاع: إن طائرة عسكرية روسية أقلت أيضاً مجموعة تضم 12 أسيراً من أذربيجان إلى باكو بموجب اتفاق المبادلة.

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