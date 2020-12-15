شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان - أ.ف.ب

منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن إجازة طارئة لاستعمال لقاح «فايزر/بيونتيك» لمكافحة انتشار وباء «كوفيد-19»، على ما أفاد مصدر رسمي، الاثنين. وأعلن مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، أن «المؤسسة قامت بإعطاء إجازة طارئة لاستعمال لقاح فايزر المضاد لكورونا في الأردن».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن «المؤسسة قامت بجميع مراحل إعطاء الإجازة، لاعتماد اللقاح ليتم توزيعه». وأشار مهيدات إلى أنه «تجري الآن أيضاً دراسة إجازة استخدام لقاحين آخرين لشركتين تختصان باللقاحات».

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت مطلع الشهر الحالي أنها وقعت اتفاقاً مع «فايزر/بيونتيك» للتزود باللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، ومع «كوفاكس» وهي آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية تهدف إلى تسهيل وصول الدول الفقيرة إلى لقاح ضد الفيروس.

وأشارت كذلك إلى اتصالات مع «استرازينيكا» و«جونسون آند جونسون». وتتوقع السلطات الصحية وصول جرعات لقاح «فايزر» إلى الأردن بحلول شهر شباط/ فبراير. وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات صرح الشهر الماضي بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.

وسجل الأردن حتى الآن 262 ألفاً و477 إصابة مؤكدة بالفيروس و3407 وفيات.

وفي حين لا يزال الاتحاد الأوروبي يجري عملية تقييم للقاح «فايزر/بايونتيك» الأمريكي-الألماني، باشرت دول عدة في مقدّمتها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة والبحرين تطعيم مواطنيها.

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