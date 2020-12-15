شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات اليومية بـ«كورونا» في مصر تتجاوز الـ500 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - رويترز أعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، عن تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و23 وفاة جديدة، مقابل 486 إصابة و22 وفاة قبلها بيوم. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد: إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا» المستجد حتى الاثنين، هو 122086 حالة من ضمنها 105132 تماثلت للشفاء و6943 وفاة.

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