شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف رمضان صبحي وعلي ماهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس مازن مرزوق، إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز مباراة واحدة، بعد طرده لحصوله على إنذارين في مباراة فريقه أمام الاتحاد في الجولة الأولى من الدوري. كما قررت إيقاف علي ماهر المدير الفني للمصري مباراة واحدة، وتغريمه بعشرين ألف جنيه، لطرده في مباراة فريقه مع الإسماعيلي، كما تقرر إيقاف طارق أبو الليل المدير الإداري للنادي الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتغريمه بعشرين ألف جنيه، لطرده في مباراة فريقه مع المصري.

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