شكرا لقرائتكم خبر عن «إياتا»: تعافي طلب المسافرين حول العالم لا تزال محبطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف: ”الخليج 365”

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» البيانات المحدثة لشهر أكتوبر والمتعلقة بإجمالي الطلب على السفر الجوي والتي أشارت إلى استمرار تسجليها لمعدلات انخفاض حادة وتعافي بطيء جداً. انحدر إجمالي الطلب (مقاساً بإيرادات الكيلومترات التي يقطعها المسافر) بنسبة 70.6% بالمقارنة مع أكتوبر 2019، والذي يعد نوعاً ما تحسناً عن الانحدار السنوي بنسبة 72.2% المسجل في سبتمبر، وانخفضت السعة إلى 59.9% بالمقارنة مع العام الماضي وانخفض عامل الحمولة 21.8 نقطة مئوية ليسجل 60.2%. وانخفض طلب المسافرين على السفر الدولي في أكتوبر بنسبة 87.8% مقارنة بشهر أكتوبر 2019، مع تحسن طفيف عن الانخفاض السنوي الذي بلغ 88.0% المسجل في سبتمبر. وانخفضت السعة التشغيلية بنسبة 76.9% عن مستويات العام السابق، وانكمش عامل الحمولة 38.3 نقطة مئوية إلى 42.9%. وسجل طلب المسافرين على السفر المحلي انتعاشاً ضئيلاً، مع انخفاض حركة المرور المحلية في أكتوبر بنسبة 40.8% مقارنة بالعام السابق، والذي يعد تحسناً عن الانخفاض السنوي بنسبة 43.0% المسجل في سبتمبر. وكانت السعة التشغيلية أقل بنسبة 29.7% عن مستويات عام 2019 وانخفض عامل الحمولة بنسبة 13.2 نقطة مئوية إلى 70.4%. أسواق السفر العالمية انخفضت حركة المسافرين لشركات طيران آسيا والمحيط الهادئ في أكتوبر بنسبة 95.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ودون تغيير يذكر منذ سبتمبر. وواصلت المنطقة معاناتها من أكبر انخفاض في حركة المسافرين، حيث انخفضت السعة التشغيلية 88.5%. وانخفض طلب المسافرين على السفر الدولي لدى شركات الطيران الأوروبية خلال أكتوبر 83.0% مقارنة بالعام الماضي، وتفاقم من انخفاض بنسبة 81.2% في سبتمبر. وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضاً 86.7% لشهر أكتوبر، تحسناً من انخفاض الطلب 89.3% في سبتمبر. وتراجعت حركة السفر في أمريكا الشمالية بنسبة 88.2% في أكتوبر، والذي يعد تحسناً طفيفاً من انخفاض بنسبة 91.0% في سبتمبر. وشهدت شركات الطيران في أمريكا الجنوبية انخفاضاً 86%. وأظهرت المنطقة أكبر تحسن في سبتمبر عندما انخفض الطلب على أساس سنوي بنسبة 92.3%. من جهتها، شهدت شركات الطيران الإفريقية انخفاضاً على حركة السفر 78.6% في أكتوبر، والذي يعد تحسناً عن الانخفاض المسجل 84.9% خلال سبتمبر.