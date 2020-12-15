شكرا لقرائتكم خبر عن «الشطرنج والثقافة» بالشارقة ينظم معسكر الشتاء الافتراضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة معسكر الشتاء الافتراضي، خلال الفترة من 13 وحتى 31 ديسمبر الجاري، وذلك دعماً للاعبات النادي ومختلف الأندية الأخرى من أجل التشجيع على ممارسة اللعبة. كما أعلن النادي عن إقامة معسكر أون لاين أيضاً مع الاتحاد البيلاروسي للعبة من أجل تطوير منظومة العمل وكشف مزيد من المواهب بين البلدين، ويأتي هذا المعسكر كنتاج للتعاون المشترك مع الأكاديمية في بلاروسيا والذي تم عقد اجتماع تنسيقي بين مجلس الإدارة والأكاديمية حيث يحرص النادي على التنسيق والتواصل مع أكاديميات الشطرنج في العالم لإكساب لاعباته الخبرة الدولية ويصل بهن الى العالمية. ويتضمن المعسكر العديد من الورش الفنية والثقافية والرياضية، كما دشن أيضاً مشاركة بمعسكر تدريبي مع نادي الفجيرة للشطرنج من يوم 13 وحتى 18 ديسمبر الجاري، حيث سيتضم تدريب حول كيفية الهجوم واستراتيجية إنهاء اللعبة، كما سيختتم المعسكر ببطولة تدريبية مع لاعبي نادي الفجيرة ومعسكر داخلي مع نادي الشارقة للشطرنج والثقافة للبين. وأكدت نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أن المعسكر يأتي في إطار التعاون مع المؤسسات الحكومية في الإمارة، ولفتت الشامسي إلى أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة دائماً ما يكون له السبق في دعم جميع اللاعبين واللاعبات من مختلف أندية الدولة إيماناً بدوره في نشر ثقافة للعبة والترويج لها، وخلق مزيد من الفرص من أجل اكتشاف المزيد من المواهب من مختلف الأعمار.