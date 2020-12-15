شكرا لقرائتكم خبر عن بديل إضافي للفرق في حالة ارتجاج الدماغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أقر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بدءاً من أول يوم في 2021 تبديلاً إضافياً في حال تعرض أحد اللاعبين لضربة في الرأس والتعرض للارتجاج، وذلك لتوفير مزيد من الحماية لصحة اللاعبين عقب ارتجاج الدماغ كما حصل مع مدافع أرسنال البرازيلي ديفيد لويز الذي أكمل الشوط الأول بعد اصطدامه بالرأس مع راؤول خيمينز لاعب وولفرهامبتون. وسيحق للفرق التي تستنفذ التبديلات المتاحة في المباراة إجراء تبديل إضافي في حالة إصابة لاعب بالرأس كما سيمنع القرار «حيل المدربين» في استثمار إصابة لاعبهم للحصول على أفضلية تكتيكية، ويسري القرار على دوري السيدات والدرجة الأولى أيضاً لكنه لن يسهم في إجراء تصويت ثالث على اعتماد التبديلات الخمسة أسوة بالبطولات الأوروبية المحلية الأخرى. من جهته، نفى دافيد لويز وجود خلاف بينه وبين مدربه أرتيتا بعد شائعات عن شجار المدرب مع مخضرمي فريقه بعد الخسارة من بيرنلي مؤخراً وهي المرة الأولى التي يخسر فيها أرسنال 4 مباريات على التوالي منذ 1959، ولم يشارك لويز في المباريات منذ تعرضه للإصابة بالرأس أمام وولفرهامبتون لكن وكيل أعماله أكد قائلا: «دافيد لويز ينفي بشدة قصص خلافه مع أرتيتا ويؤكد أن علاقته مع مدربه جيدة ولا يتمنى سوى النجاح»، ويبدو أن الشائعات تتعلق بالسويسري الدولي جرانيت تشاكا والألماني مسعود أوزيل واليوناني سوكراتيس كما درات أسئلة عن السبب وراء عدم مشاركة المدافع ويليام ساليبا الذي اشتراه النادي مقابل 27 مليون استرليني في أي مباراة مع الفريق الأول هذا الموسم.